Marvel Studios | ecco i nuovi titoli per i prossimi film sugli Avengers

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Robert Downey Jr. è ancora l’uomo dellacon la maschera di ferro, ma non nei panni di Tony Stark/Iron Man. “Nuova maschera, stesso compito”, ha detto Downey durante la presentazione deial Comic-Con di San Diego nella Hall H, dove la star di Iron Man si è scioccamente smascherata sul palco come il Dottor Destino del MCU. Il premio Oscar Oppenheimer interpreterà una versione multiverso dell’arcinemico dei Fantastici Quattro nei: Doomsday e: Secret Wars, che saranno diretti da Anthony e Joe Russo, al loro ritorno nelCinematic Universe. Il presidente deiKevin Feige ha svelato il nuovo titolo per il quintodegli Avenegers, (precedentemente intitolato Kang Dinasty) e il suo sequel,: Secret Wars.