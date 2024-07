LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la finale di Monna e Maldini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:31 Si parte con un 10.1 per Federico Nilo, 9.9 per Paolo. 9:29 CI SIAMO!ladella pistola ad aria compressa 10 m. FORZA RAGAZZI. Di seguito le postazioni A 1554 KOR LEE Wonho B 1381 GER REITZ Christian C 1823 SRB MIKEC Damir D 1498 ITAFederico Nilo E 1642 MGL ENKHTAIVAN Davaakhuu F 1500 ITAPaolo G 1168 CHN XIE Yu H 1383 GER WALTER Robin 9:28 Per Paoloè la seconda partecipazione olimpica dopo Tokyo 2020. In giappone finì fuori dalla top 20. Oggi la musica è cambiata. 9:27 Concentratissimo Federico Niloche ieri è apparso in grande condizioni.