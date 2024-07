LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Razzetti in finale Ceccon scherza col fuoco Pilato non brilla Alle 20 30 le finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12,35: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento20.30 per la seconda sessione die semi. Buona giornata, a più tardi! 12.30: Una mattinata senza particolari lampi per l’Italche comunque ha centrato praticamente tutti gli obiettivi. Molto beneche è innei 400 misti e oggi potrebbe anche inserirsi nella lotta per il podio. Qualificazione in scioltezza per la semiper le star azzurre. Semiconquistate anche per Angiolini, Megli e Ragaini. Peccato per l’eliminazione di Lamberti nei 100 dorso 12.26: Queste le qualificatesemidei 200 stile libero: O’Callaghan, Harvey, Titmus, Li, Haughey, Weinstein, Fairweather, Costa, Yang, Seemanova, Gemmel, Dumont, Abraham, Canny, Jorunardottir, Diaconescu 12.