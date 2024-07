Il Napoli rilancia per Gilmour | nuova offerta al Brighton Ecco a quanto si può chiudere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilprepara un rilancio perdel. Manna pronto a presentare unadopo la cessione di Gaetano al Cagliari.: i dettagli dellaIlsi prepara a un nuovo assalto per Billydel. La Gazzetta dello Sport riporta: “La trattativa per Gianluca Gaetano al Cagliari è entrata nel vivo: appena sarà trovata la quadra definitiva, ilproverà ad affondare il colpo”. Il quotidiano milanese fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa: “Billy, il centrocampista dele della Scozia per cui il ds Manna ha già confezionato un’da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Come ha candidamente raccontato il Ceo del club inglese, mister Paul Barber, la proposta non è stata ritenuta sufficiente e di conseguenza rifiutata, ma è in arrivo un rilancio.