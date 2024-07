Gaia Messerklinger al Giffoni | È stato bello fare Moana poi in Don Matteo sarò una pm Seconda stagione de I Fantastici 5? Al momento non è in programma

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 luglio 2024)è stata premiata al Festival di2024 con l’Explosive Talent Award. Un premio per il talento consegnato all’attrice piemontese che ha preso parte a Supersex interpretandoPozzi ed è anche nel cast della prossimadi Don. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni. Intervista all’attriceSorridente e poliedrica.ha incantato i giovani presenti alraccontando cosa ha provato a girare alcune scene di sesso con Alessandro Borghi in Supersex. Nella serie su Rocco Siffredi, l’attrice piemontese interpretaPozzi, un personaggio realmente esistito. Cosa hai provato a essere. In Supersex viene mostrata da un punto di vista più intimo, non solo la pornostar conosciuta da tutti. Èmolto, molto