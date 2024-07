F 1 doppietta Mercedes in Belgio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 16.38 E' festanel Gp dela Spa. Successo di George Russell davanti a Lewis Hamilton. McLaren sul podio con Piastri. Male le Ferrari con Leclerc, quarto, e Sainz, settimo. Già in avvio problemi: Leclerc, partito in pole, perde la posizione con Hamilton. Sainz non brilla, finisce settimo. Il leader mondiale Verstappen chiude quinto, ma se lo può permettere. Parte la raffica dei pitstop, lanon molla. Altra domenica deludente per le Ferrari nonostante la buona prova in qualifica con la pole di Leclerc.