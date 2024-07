Da Piobbico alle Olimpiadi per Stefano Vandini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) "L’altroieri con la cerimonia di apertura si è dato il via ai giochi olimpici a Parigi. La cerimonia ha ribaltato tutti i vecchi canoni svolgendosi lungo la Senna e non all’interno dello stadio olimpico – sottolineadi, presente all’evento in qualità di coordinatore dello staff fisioterapico della Nazionale Italiana Scherma –. Tutto questo ha comportato uno schieramento di forze di polizia e intelligence come non mai". Quella vissuta daè una esperienza che non si dimentica: "La Nazionale Italiana rappresentata dai due portabandiera Arianna Errigo della scherma e Gianmarco Tamberi dell’atletica ha sfilato sullo stesso barcone di Israele; noi sopra e loro sotto con agenti del Mossad camuffati da atleti. Nonostante i tanti allarmi-attentato si è svolto tutto senza problemi con un effetto scenico senza pari, se non fosse per la pioggia.