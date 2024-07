Contrasto all’immigrazione irregolare | 20 espulsi in due settimane a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024)a furti e immigrazione, è giro di vite della Questura di. Nelle ultime due, la Questura e la Polizia Ferroviaria hanno identificato nel capoluogo toscano oltre 3000 persone e denunciato, tra le vie cittadine, i parchi e gli scali ferroviari fiorentini, 20 cittadini stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno, la maggior parte già conosciuti alle forze dell’ordine. Nei loro confronti, proprio su input del Questore della provincia di, l’Ufficio immigrazione di via della Fortezza ha avviato, a vario titolo e con diverse modalità previste dalla legge, le procedure dione dall’Italia.