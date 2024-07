Concordato fiscale più tempo per le dichiarazioni e tassa piatta | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Redditometro definitivamente pensionato e via libera definitivo al decreto correttivo su scadenze fiscali epreventivo biennale. Il grande fratelloviene rottamato e sostituito da uno strumento analitico basato su un algoritmo per stanare i grandi evasori. Sulle scadenze è stata ridefinita l'agenda per la presentazione dellecon lo spostamento al 31 ottobre della scadenza per l'invio dellerelative alle imposte sui redditi e all'Irap. Mentre resta fissata al 31 luglio la scadenza per comunicare l'adesione alpreventivo biennale. «Sale inoltre da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle», spiega il viceministro dell'Economia Leo.