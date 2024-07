BOATO D’ORO! Nicolò Martinenghi fa scoppiare l’Italia di gioia | batte tutti i fenomeni ed è campione olimpico dei 100 rana!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)irreale. Il nuotatore lombardo ha conquistato la medagliadei 100alle Olimpiadi di Parigi 2024, in questa seconda giornata di Finali e semifinali. Un risultato del tutto inatteso, perché la condizione non era assolutamente perfetta. Tuttavia, Tete ha saputo vincere questa prova con la testa perchénon sono riusciti a ottenere dei crono clamorosi. È stato un atto conclusivo lento, se si guarda alla prestazione pura, chissà anche per via di questa piscina poco profonda. Bravissimoa prendere i “pezzi” sparsi dei suoi avversari sul piano vasca, riuscendo a prevalere con il crono di 59.03. Dopo Domenico Fioravanti a Sydney 2000 in quelle magiche due vasche della, il sogno si è replicato.