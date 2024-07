Ursula vuole una donna? Subito un vaffa | Commissione Ue rivolta clamorosa a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Quote rosa? No grazie. Il governo irlandese non ha intenzione di proporre per il ruolo di commissario anche il nome di unadopo aver proposto quello dell'ex ministro delle Finanze, Michael McGrath (liberale di Renew) al posto della commissaria uscente (ai Servizi finanziari), Mairead McGuinness (Ppe).von der Leyen non aveva preso bene l'avvicendamento femmina-maschio e aveva scritto a Dublino una missiva chiedendo un secondo nome. Femminile. «La chiara decisione del Governo è stata quella di nominare l'ex ministro delle Finanze Michael McGrath. La lettera (divon der Leyen, ndr) è arrivata e la prenderemo in considerazione. Ma penso che vogliamo essere onesti con tutti oggi, il candidato era McGrath, un ministro senior del governo allora», ha spiegato il ministro degli Esteri, Micheal Martin.