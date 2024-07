Tuffi Bertocchi e Pellacani quarte nel sincro | Fa rosicare ma non ci rimproveriamo nulla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “Noi abbiamo saltato bene. Il quarto posto certamente faperò non abbiamoda rimproverarci. Più di cosi penso che non potevamo fare, forse qualche punto qua e là ma non tale da fare molta differenza. Il terzo posto era a nove punti, arrivarci era davvero difficile e per com’è andata, forse, meglio 9 punti che due punti dal bronzo”. Lo ha detto Elenadopo il quarto posto in coppia con Chiaranel trampolinoalle Olimpiadi di Parigi 2024. “Le stesse australiane alla vigilia erano quotate come probabili argento – ha affermato -. Se proprio vogliamo andare a trovare qualcosa che non è andata come speravamo, è sicuramente il secondo obbligatorio. Premetto che di solito viene peggio, quindi è venuto molto bene, però ancora ci manca qualcosa rispetto alle prime coppie”. “Siamo tutte in forma – ha aggiunto-.