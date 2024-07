Si schianta contro camion dei rifiuti | una fine terribile

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024) Tragedia all'alba di oggi, sabato 27 luglio 2024. Smortale tra auto edei: il bilancio è. Le immagini dell'incidente sono spaventose: l'auto, una Ford Ka, si è completamente accartocciata su sé stessa, a causa dello schianto. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (Continua dopo le foto) Incidente a Pescantina, auto sideiL'incidente è avvenuto alle 6:30 di questa mattina lungo la Strada statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona. Una macchina, una Ford Ka, si è scontrataun mezzo per la raccolta dei