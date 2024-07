Sant’Emidio via alla festa Ecco i primi appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Con l’esposizione in Cattedrale del ‘Braccio di’ hanno preso il via ieri i festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città. Ladei Santi Gioacchino e Anna del 26 luglio, infatti danno il via al lungo programma di eventi per ladel Santo di Treviri. Alle 18 c’è stato lo sparo di colpi scuri a ripetizione, il suono delle campane della Cattedrale in piazza Arringo e l’esposizione dei drappi al Palazzo Comunale e delle franchigie sul campanile della Cattedrale, c’è stato poi l’omaggiotomba dida parte delle Bande musicali cittadine: Città di Ascoli, Venagrande, Ancarano e Corpo Bandistico Giovanile Piceno & Gruppo Majorettes. Nel portico di Palazzo Arengo c’è stata la consegna di quattro stampe scelte dal professor Stefano Papetti a tutte le cittadine e ai cittadini che portano il nome dei due santi, genitori della Madonna.