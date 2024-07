Razzi dal Libano su Israele 10 morti | Anche bambini Il ministro Katz | Superata la linea rossa è una guerra totale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) Un’altra giornata di sangue in Medio Oriente. Un razzo lanciato dalè caduto sulla cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, al nord dello Stato ebraico, uccidendo almeno dieci persone e provocando una trentina di feriti, dei quali sei in gravi condizioni. Tra le vittime, secondo quanto riferiscono i media locali, ci sarebberodei. Ildella Difesa Yoav Gallant ha riunito una riunione di emergenza con i vertici dell’esercito tra cui il capo di stato maggiore Herzi Halevi e i responsabili del fronte nord. Il premier Benjamin Netanyahu, in visita negli Stati Uniti, ha partecipato a distanza al vertice sulla sicurezza. Hezbollah ha negato di essere responsabile dell’attacco, che ha ucciso alcuniche giocavano in un parco vicino al campo di calcio dove è caduto il razzo.