Parigi 2024 cerimonia d’apertura intensa e bagnata dalla pioggia

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 lug. (askanews) – Si è chiusa con un trionfo di giochi di luce e un grande pallone volante, alimentato dal fuoco olimpico, ladi apertura dei Giochi di. Un evento globale e globalizzato, contraddistinto da un dispiegamento enorme di forze e misure di sicurezza oltre che da una serie di scelte innovative. A partiredecisione di non sfilare in uno stadio, bensì lungo la Senna, su battelli dedicati alle varie squadre nazionali, attraversando per 6km la città. Una scelta che rispecchia il carattere diffuso di queste Olimpiadine, con molte sedi nella metropoli, ma anche in tante altre città.