Nina Moric di nuovo innamorata | ecco chi è il nuovo compagno

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024)è uscita finalmente allo scoperto con ilfidanzato, Stefano. La showgirl è recentemente stata al centro del gossip in seguito ad un’indiscrezione lanciata ad inizio mese dal portale Dagospia che presupponeva ci fosse un ritorno di fiamma tra lae Daniele Radini Tedeschi, suo ex fidanzato: Il lupo perde il pelo ma non il vizio., dopo una breve pausa, beccata dicon Daniele Radini Tedeschi, critico d’arte ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Sguardi languidi e tenere carezze alla festa di un amico. La notizia però è stata prontamente smentita dalla diretta interessata che ha escluso con fermezza un possibile ritorno con l’ormai ex fidanzato. In questo gossip poi però si è aggiunto anche Stefano, manager e ingegnere edile.