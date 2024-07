LIVE – Judo -60 kg maschile con Carlino Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Iltestuale della giornata dedicata alla categoria -60 kg dialledi. Per l’Italia in gara c’è Andrea, subito impegnato sul tatami contro l’australiano Joshua Katz alle 10.00 di sabato 27 luglio per i sedicesimi di finale. All’interno di questo articolo gli aggiornamenti in tempo reale su questo evento, con la speranza di vedere impegnato l’azzurro il più a lungo possibile e verso il sogno medaglia. COME SEGUIRE L’EVENTO: REGOLAMENTO: PROGRAMMAGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLEDI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEA PARTIRE DALLE 10.00-60 kgconSportFace.