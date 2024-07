LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si comincia con la prima suddivisione azzurri in serata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione 11:01 INIZIANO LEPER LA! 10:59 Presentazione dei ginnasti in corso! 10:58 Per quanto riguarda lala Germania inizierà la sua gara al corpo libero, gli Stati Uniti si esibiranno al cavallo con maniglie, il brasiliano Diogo Soares sarà impegnato agli anelli, la Gran Bretagna partirà forte al volteggio, alle parallele pari toccherà al gruppo misto e infine il Canada gareggerà alla sbarra. 10:55 Gli obiettivisono molto ambiziosi: finale a squadre, due finalisti nell’all-around, finale alla sbarra per Carlo Macchini e finale al corpo libero per Nicola Bartolini, nella speranza di possibili altre sorprese.