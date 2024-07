La rinascita giallorossa Il Cattolica riparte dalla Terza Cangini nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) C’era da aspettarsi che sarebbe stato così, anche perché la notizia era nell’aria. IlripartiràCategoria. Naturalmente con una matricola nuova di zecca considerando che ildi Nicastro, quello che la scorsa stagione ha partecipato al campionato di Promozione, non si è iscritto al prossimo campionato. A capo della nuova società ci sarà l’ex direttore sportivo dei giallorossi Enrico Giovanetti, pronto a rifondare il club cittadino, purndo dal gradino più basso del calcio dilettantistico. Un primo passo verso uninizio, ma con il progetto, ancora più su carta che realmente concreto, di far crescere la nuova società. Puntando a coinvolgere chi ha intenzione di non fare morire il calcio a, quello giallorosso. Il progetto sportivo, invece, ha già una sua fondamenta.