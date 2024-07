Investito da un camion a Leffe | lunedì 29 luglio i funerali di Giuseppe Bosio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024). Saranno celebrati29alle 10 nella chiesa parrocchiale di Peia, idi, il 75enne morto dopo essere statoda unin retromarcia. Il pensionato venerdì mattina era uscito di casa per alcune commissioni quando, intorno alle 10.30, è avvenuta la tragedia. Stava camminando sul marciapiedi in via Chiesa, a, dopo essere uscito dall’ufficio postale, quando un mezzo pesante impegnato in una manovra in retromarcia per entrare in una ditta lo ha travolto. L’anziano è morto sul colpo.era l’ultimo di 13 figli, non si era mai sposato e abitava da solo in via Cà Basi a Peia. La salma è composta a Peia, nella ex Casa parrocchiale.lascia nel dolore le sorelle Maria, Santina, le due sorelle suore Tecla e Lucia, Giacinta, Maria Grazia e Rosaria, i fratelli Umberto, Eugenio e Adriano.