Il boss del Real Madrid Ancelotti minimizza le voci su Mbappé e Vinicius Jnr che si contendono il ruolo di esterno sinistro

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-26 09:58:28 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Carloha dissipato i timori che KylianJr. possano contendersi lo stesso posto alla prossima stagione. Il trasferimento a parametro zero didal Paris Saint-Germain al Santiago Bernabeu rafforza ulteriormente i campioni d’Europa, almeno in teoria. Tuttavia, poichéè noto per preferire ildi attaccante(la stessa posizione in cui ha giocato per diverse stagioni il nazionale brasilianoJnr), c’è la possibilità chepossa risolvere uno scontro di posizione. Con il suo solito atteggiamento imperturbabile,non crede che ciò rappresenterà un problema. @Mr#RMCity foto.twitter.