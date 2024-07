Guerini doppio incarico per la sua Ancona L’ex mister sarà direttore tecnico biancorosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Fumata bianca anche per Vincenzo, da ieri pomeriggio ufficialmente presidente onorario della SSCma anche e soprattutto responsabile dell’area tecnica. L’ufficialità è arrivata ieri, nelle prime ore del pomeriggio, dopo chedella prima promozione in serie A era arrivato dalla Sicilia per incontrarsi in tarda mattinata con Polci, Marconi & C.: "Il gruppo dirigente della SSCsi è incontrato con Vincenzo– è la nota della società –. L’incontro si è svolto cordialmente e con soddisfazione le parti comunicano che Vincenzoil nuovo presidente onorario della SSCe, contemporaneamente, ricoprirà anche il ruolo di responsabile dell’area tecnica". La società scrive anche "seguirà conferenza stampa" con la quale presenterà tutto lo staff, probabilmente lunedì.