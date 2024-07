Fiesole torna la notte dell' archeologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)(Firenze), 27 luglio 2024.la: mercoledì 31 luglio, tra performance teatrali, visite guidate, letture, incontri e iniziative per i più piccoli, il Museo Archeologico e l’Area Archeologica si aprono a cittadini e turisti, per una serata dedicata alla scopertaa storia di. Il tema’iniziativa, che fa parte di “Notti2024”, rassegna promossa dalla Regione Toscana e giunta ormai alla sua ventiquattresima edizione, è ", che passione!". Tante le iniziative gratuite, che prendono il via con l’apertura straordinaria e gratuita alle 18.00 del Museo Civico Archeologico e’Area Archeologica, per proseguire con tante attività, tutte gratuite e su prenotazione, rivolte a un pubblico di appassionati e curiosi di tutte l’età.