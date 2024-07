Cambiamento climatico e prezzi in calo per un’altra annata disastrosa del grano toscano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024) LIVORNO –no per il. Lo confermano i risultati della trebbiatura del 2024. Le cause? Ile idelche, è storia recente, sono nuovamente crollati lasciando un margine sempre più esiguo ai produttori agricoli. Il rischio, se qualcosa non cambierà, dicono gli addetti ai lavori, è andare sempre più incontro all’abbandono di terre e di questo tipo di coltura. Donatello Cerone, associato Cia Etruria, ha terreni sparsi nelle province di Livorno, Pisa e Siena dove si occupa di trifogli, ceci, lenticchie e sulla ma soprattutto di cereali. “È stata un’– dice – nonostante qualitativamente i livelli siano ottimali tanto in termini di peso specifico che di proteine, il problema sono le rese.