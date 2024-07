Box Office USA | 96 milioni venerdì per Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 27 luglio 2024)si avvia ad entrare nella storia del BoxUSA grazie ad un opening day monster da 96. Le statistiche storiche del botteghino nordamericano stanno per essere aggiornate, ed il merito non poteva che essere della coppia di supereroi più assurda in assoluto. Dopo aver incassato 38,5di dollari dalle anteprime (qui il nostro approfondimento), e raccolto il record per il maggiore incasso di sempre nelle anteprime per un film R-Rated,ha portato il totale nel suo opening day di 96di dollari.