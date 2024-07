Beach volley coppie azzurre ai sedicesimi nel Campionato Europeo Under 20 di Myslowice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Una sola vittoria a testa nel girone preliminare per le dueitaliane impegnate nel20 diin corso di svolgimento ain Polonia. Al momento non particolarmente soddisfacente l’andamento delle dueche solo a sprazzi hanno espresso un gioco convincente subendo spesso la superiorità degli avversari. In campo maschile Garra/Marini da Costa sono riusciti a battere soltanto gli inglesi Soczewka/Morgan con un sofferto 2-1 (21-18, 16-21, 15-9) nella partita che ha schiuso loro le porte della fase ad eliminazione diretta. Nelle altre due gare del girone gli italiani hanno perso 2-0 (21-19, 21-19) contro i portoghesi Tomas/Gustavo e 2-0 (21-16, 21-16) contro gli svizzeri Friedli/Amrein. La coppia italiana dovrà dunque passare attraverso idove questa mattina affronterà alle 10.40 gli ucraini Boiko/Dehtiar.