Auto contro un monopattino Finiscono a terra due ragazzine Una sta lottando per la vita

(Di sabato 27 luglio 2024) GIUSSAGO (Pavia) Erano entrambe sullo stesso, una lo guidava stando davanti, l’altra veniva trasportata stando dietro. Hanno solo dodici anni le duerimaste ferite nell’incidente ieri pomeriggio a Giussago, finite entrambe in ospedale, una in condizioni particolarmente gravi. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi con una pattuglia della Stazione di Certosa, della Compagnia di Pavia. L’uomo al volante della Panda, un 47enne residente in zona, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, allertati inizialmente per quello che sembrava un duplice investimento di pedoni. Mancavano una decina di minuti alle 17 quando i mezzi di soccorso sono intervenuti in piazza XXV Aprile a Giussago.