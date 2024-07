Accadde oggi 27 luglio | Giuseppe Baldo ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 27edricorrenze Campione olimpico nel 1936, dopo la prima stagione in maglia biancoceleste. L’anno successivo la Lazio si classificò al secondo posto, raggiungendo inoltre la finale della Coppa Europa. Sette stagioni nell’Urbe. Era giunto nella Capitale dal Padova: il 271914 nasceva. Compie ottant’anni Sergio Petrelli, uno che ‘quelle’ pistole le sapeva maneggiarenon poco “Partito come rincalzo, è riuscito a conquistare con una serie di prestazioni ad alto livello il posto da titolare”, dissero di lui nel servizio della Domenica Sportiva quel 12 maggio 1974. Lo scudetto lo vinse nella seconda stagione a Tor di Quinto. Giocò anche nella Roma e la prima rete con la casacca giallorossa la realizzò in un derby Lo stesso giorno era nato Franco Tacelli, 133 presenze nel torneo cadetto con la Reggina. P.S.