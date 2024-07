Un tributo agli Ac Dc alla Rocca Gli ’Acidi’ accendono l’atmosfera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prosegue la rassegna delle bandquesta sera alle 21.30 con gli Acidi Ac/Dc. Un grande ritorno della bandMalatestiana, con un repertorio che contiene le canzoni piu? famose ed evocative della loro storia, riconosciute ormai come icone mondiali dell’hard rock. Nel corso di questi anni, il progetto è cresciuto vertiginosamente in popolarità e fiducia collezionando apprezzamenti e consensi in tutti gli eventi a loro dedicati sia per l’impressionante somiglianza vocale con il cantante Brian Johnson, che per le movenze e ’look’ dello scatenato Angus. La front line è composta dai seguente musicisti: Dario Cisotto (Ciso Rock), Lead Vocal as Brian Johnson , Riccardo Zanette, Lead Guitar as Angus. Il concerto inizia alle 21.30, con possibilità di cenare dalle 20 presso il Punto Ristoro della