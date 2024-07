Un dramma dopo l’altro | per Sinner non c’è pace

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unper, che per via della tonsillite ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi. Ma alcuni tifosi sono contro di lui Jannikha deciso, per una tonsillite, di rinunciare alle Olimpiadi di Parigi. Consigliato dai medici il tennista italiano è stato quasi costretto a rinunciare al torneo francese. Lo ha annunciato ufficialmente con un post sui propri profili social. E subito i commenti si sono sprecati., è un momento difficile per lui (Lapresse) – Ilveggente.itDiciamo chei problemi fisici avuti a Wimbledon, con un po’ di vacanza insieme alla nuova compagna, ci si aspettava la sua presenza: l’Italia adesso perde nettamente la possibilità di una medaglia perché il numero uno al mondo della classifica Atp era destinato ad arrivare in fondo. Ma, come detto, non sono pochi quelli che hanno iniziato a fare polemica contro di lui.