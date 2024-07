Toti fa un passo indietro | si è dimesso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giovanninon è più il governatore della Regione Liguria. L'ormai ex presidente, accusato di corruzione e agli arresti domiciliari da 80 giorni, ha rassegnato stamattina le proprie dimissioni. In autunno, probabilmente il 17 e 18 novembre, si terranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente. Coinvolto nell'inchiesta che dal 7 maggio scorso lo vede agli arresti domiciliari per presunta corruzione e finanziamento illecito, Giovannistamane ha incaricato l'assessore Giacomo Raul Giampedrone di depositare presso l'ufficio protocollo della Regione Liguria una lettera di dimissioni irrevocabili: «Inoltro questa mia alle autorità in indirizzo per tutte le competenze di legge relative alla gestione transitoria dell’ente e l’avvio delle procedure per l’indizione di nuove elezioni» si legge nella lettera che contiene le dimissioni dell'ex governatore.