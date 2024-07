Renzi noi con il centrosinistra anche in Liguria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Italia Viva "starà insieme per le regionali,in", con il, ma "non presenterà" una sua candidatura che "verrà invece presentata dalla coalizione". A dirlo a SkyTg24 è il leader di Italia Viva Matteo. "Noi lavoreremo sul programma", aggiunge. Per quanto riguarda l'eventuale leadership,osserva: "In una coalizione il capo lo fa chi prende più voti. Se Elly Schlein è la leader del Pd e se l'è conquistato con le primarie, se vince le elezioni tocca a lei fare il presidente del Consiglio".torna, poi, sulla famosa foto con Elly Schlein sul campo di calcio de L'Aquila per la partita del cuore tra politici e cantanti. "Capisco l'immagine evocativa dell'abbraccio con Elly Schlein - osserva - ma era una partita a scopo benefico e non vorrei caricarla di significato politico".