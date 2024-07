Renan l’Inter si tira indietro? Si fiondano altri club uno su tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Negli scorsi giorni era emerso il nome didello Zenit (in prestito alnacional) come profilo per la difesa del. Non sembra aver avuto grossi sviluppi, tanto che ora in Brasile emergono altre squadre. PISTA CHE SI ALLONTANA – Nella corsa al difensore mancino e possibilmente futuribile, fra i tanti nomi fatti per, è spuntato anche quello di Robert. Si tratta di un classe 2003 di proprietà dello Zenit, che però per il 2024 è tornato in patria per giocare connacional. Una preferenza strana, di un elemento non certo conosciutissimo alla grande platea né dalla grande esperienza. Su questa pista, da un paio di giorni a questa parte, non sono arrivati grossi sviluppi e la sensazione è che non siail nome giusto per. Anche perché ora c’è concorrenza., in tanti dallo Zenit per prenderlo.