Pronto soccorso sotto pressione | Tanti casi servirebbero più medici

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con l’arrivo dell’estate e dei turisti anche gli accessi alaumentano. Il primario Andrea Strada fa il punto della situazione. Dottor Strada, in queste settimane in che misura sono aumentati gli accessi al? "Da una media di 200/250 accessi nell’arco delle 24 ore, si passa ai 300-320 attuali comprensivi di tutti gli accessi anche al ps pediatrico o ortopedico". Si può fare un confronto rispetto allo scorso anno? O forse meglio rispetto agli ultimi anni, visto che nel 2023 c’è stata l’alluvione? "L’alluvione ha comportato solo un lieve calo degli accessi e solo nel periodo in cui si è verificata. Ma durante l’estate l’andamento è aumentato costantemente per via della stagionalità. Da gennaio 2024 a maggio 2024 gli accessi aldi Ravenna sono stati 36.