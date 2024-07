Parigi 2024 le ferrovie francesi denunciano incendi dolosi | disagi in alcune reti di alta velocità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) È il giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di. E in Francia, nella notte tra giovedì e venerdì, la SNCF, la società delle, ha annunciato di essere vittima di “un massiccio attacco” tale da paralizzare la sua rete TGV. “L’o doloso ha danneggiato le nostre strutture”, ha affermato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Diversi attisono stati registrati nelle zone di Arras, Pagny-sur-Moselle e Courtalain. Di conseguenza, si registrano. Non è invece interessata la linea TGV Sud-Est. “Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo eliminarne un gran numero”, ha aggiunto la SNCF. Idovrebbero durare almeno tutto il fine settimana. I tecnici della SNCF sono già sul posto per procedere con le riparazioni.