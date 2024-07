Parigi 2024 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi con la Francia sotto attacco Pioggia battente e grande spettacolo sulla Senna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lae l’Eliseo tirano un sospiro di sollievo. Dopo gli attacchi alla rete ferroviaria in diverse aree del Paese che avevano fatto pensare ad altri possibili sabotaggi nel corso della giornata, lainauguraledisi sono svolte in un clima di forte tensione ma senza gravi problemi di sicurezza. La manifestazionesi è svolta come da programma, con le delegazioni dei Paesi partecipanti che hanno sfilato a bordo di decine di imbarcazioni davanti ai capi di Stato e al pubblico accorso nella capitale. Anche Sergio Mattarella presente ad assistere al passaggio del team Italia, con Gianmarco Tamberi a fare da portabandiera, prima di andarsene a causa della. Le premesse erano le peggiori che lapotesse aspettarsi.