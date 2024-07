Ornella Vanoni fa 90 anni? Ecco come festeggia | una mossa clamorosa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un fenomeno assoluto di nome. “Unica” si era detto appena trefa per celebrare con un disco di inediti i 60di carriera. Oggi l'aggettivo da utilizzare per descriverla ancora una volta, crediamo sia letteralmente “infinita”. A due mesi da quello che sarà il suo 90esimo compleanno che cadrà il prossimo 22 settembre, la bellissima ragazza della musica italiana si appresta a tornare in studio per un nuovo progetto discografico. Nulla si sa ancora di quali saranno i contenuti.