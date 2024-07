Olimpiadi di Parigi | c’è già un caso di doping

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

C'è già il primo caso di doping alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia nel giorno in cui, alle 20, sarà svolta la cerimonia di inaugurazione dei Giochi ospitati da Parigi. Il judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen Sehen è risultato positivo al metandienone e al boldenone. Sono due steroidi androgeni anabolizzanti. Ad annunciarlo la International Testing Agency, specificando che il campione è stato raccolto durante un controllo il 23 luglio a Parigi. Il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidoping soltanto ieri. L'atleta è stato sospeso fino alla risoluzione del caso e non potrà partecipare a qualsiasi attività olimpica ma potrà far ricorso.