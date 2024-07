Modena Santoro è pronto | Saprò ripagare la fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non ci sarà alla prima di campionato contro il SudTirol per una squalifica rimediata alla fine dello scorso campionato, e per un combattente come lui sicuramente sarà un dispiacere sportivo non da poco. Simone, riscattato dala metà giugno dal Perugia dopo che nei suoi primi sei mesi in canarino aveva fatto vedere buonissime cose, si è guadagnato infatti sul campo la conferma e nella giornata di ieri ha affidato al sito internet della società le sue prime impressioni su questa stagione appena cominciata. "Guadagnarmi la riconferma è stato il mio obiettivo sin da febbraio, quando sono arrivato anel mercato invernale. Inutile dire che – le parole del centrocampista classe ’99 – sono molto felice di continuare questo percorso con i miei compagni e con una società che ha dimostrato di tenere molto a me.