LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | sfila l’Italia con Tamberi ed Errigo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE DITA DELLE NAZIONI IL CALENDARIO E GLI ORARI GIORNO PER GIORNO DELLE20.51: Sono stati loro, i Minions, a rubare la Gioconda 20.50: Due Minions in un sottomarino che ci portano nel mondo nato dal film Cattivissimo Me 20.49: In Francia è nato il cinema, grazie ai Fratelli Lumiere, il cicerone ci porta sulla Mongolfiera 20.47: ENTRA IN SCENA! NAVE MOLTO GRANDE, CON ISRAELE.edtengono la bandiera e d è la nave sicuramente più rumorosa 20.46: Tocca all’Iraq e all’Irlanda 20.44: E’ il momento dell’Ungheria la cui delegazione riempie una nave, poi India, Indonesia e Iran 20.39: Sta piovendo a dirotto, entrano in scena Georgia, Ghana, poi la Gran Bretagna che non ha mai saltato un’edizione dei Giochi Olimpici. Il portabandiera è Tom Daley 20.