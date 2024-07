L’Atalanta e Miranchuk si dicono addio | lascia la Dea dopo quattro anni lo attende la MLS

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Titoli di coda. Sipario.scanditi a suon di alti e bassi,e Aleksejsidefinitivamente. Il fantasista russo è ormai pronto are Bergamo per volare negli Stati Uniti doverlo c’è la maglia dell’Atlanta United, franchigia che milita nella MLS statunitense. Una trattativa, quella tra il club a stelle e strisce e la Dea, ormai giunta alle sue battute conclusive, come confermato dall’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi a margine della presentazione delle nuove maglie ufficiali cheindosserà nella stagione 2024/25: “Posso confermare che l’Atlanta United è molto interessata ae siamo in una fase avanzata delle trattative”. In altre parole, siamo ai saluti. Poco da aggiungere, insomma.