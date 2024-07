La Virtus corre assegnati i numeri di maglia Torreggiani | Giocatori forti in ogni ruolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laha fatto tutto in maniera molto veloce. Il club ha confermato sei: Magagnoli, Masciarelli, Morina, Valentini, Fiusco e Ohenhen. Quattro invece i nuovi elementi acquistati sul mercato dal direttore sportivo Carlo Marchi: Santiago Vaulet, Seraphin Kadijvidi, Matteo Ambrosin e Federico Ricci. Un organico già chiuso, a disposizione del tecnico Gianluigi Galetti e del suo staff composto da Aki Zarifi e Andrea Zotti. Una campagna acquisti fulminea che porterà la squadra al 16 agosto quando partirà la preparazione agonistica per la stagione 2024/2025: "Il mercato dellaè completato – commenta il direttore generale Gabriele–., il ds Carlo Marchi ha fatto un lavoro importante. Abbiamo costruito una squadra conpotenzialmentein, esperti di queste categorie ma anche veri e propri talenti in grado di esplodere".