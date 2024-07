Inaugurato il nuovo store della Lidl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti,Italia ha aperto ieri mattina nell’area ex Moscatelli il suo secondo punto vendita in città, dopo quellonel 2006 in Via Ancaranese. Il, sito in via Aprutina 39, vede impiegati 13 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla grande squadra di 22.000 persone già in forza alla catena in tutta Italia. La progettazione deldi Ascoli, che ospita un’area vendita di oltre 1.400 mq, ha visto l’utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Ilsupermercato è frutto di un progetto a consumo di suolo zero realizzato nell’area dove un tempo sorgeva lo stabilimento industriale Moscatelli in disuso ormai da anni.