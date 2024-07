Frana del Cengalo per la morte degli otto escursionisti in cinque a processo | I sentieri andavano chiusi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Villa di Chiavenna, 26 luglio 2024 – L’inchiesta sullache nel 2017 vennero travolti da unain Val Bondasca, nei Grigioni, a pochi chilometri dal confine di Villa di Chiavenna, è sfociata nel rinvio a giudizio dipersone per omicidio colposo plurimo. Lo ha anticipato ieri la Radiotelevisione Svizzera. Si tratta di due funzionari cantonali dell’Ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del Cantone, un collaboratore e l’allora sindaca del Comune di Bregaglia Anna Giacometti. Spetterà dunque al Tribunale regionale di Maloja, competente anche per il territorio della Val Bregaglia, il compito di stabilire se nei giorni e nelle settimane precedenti ladel 23 agosto di sette anni fa gli imputati abbiano valutato correttamente o erroneamente la situazione di pericolo, non chiudendo in anticipo i