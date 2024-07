Dragon Age | The Veilguard include circa 700 personaggi ed oltre 140 000 linee di dialogo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) BioWare ha affermato cheAge: Theè in lavorazione da molto tempo perché si tratta di un gioco con700ed140.000di(il doppio di Inquisition), avendo di conseguenza con una gran quantità di frasi doppiate. Chiacchierando con GamesRadar+ il direttore creativo John Epler, ed il creative director performance, Ashley Barlow, hanno rivelato i motivo per cui il nuovo ed atteso capitolo della serie ha richiesto una gran quantità di tempo di sviluppo. Epler ha ammesso che in quel di BioWare avevano “altri progetti in corso presso il team, ma volevamo essere sicuri di sviluppare come si deve questo gioco.” Lo sviluppatore ha continuato affermando che Thesi pone come “la migliore versione” cheAge “potesse mai essere” in questo momento.