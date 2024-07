Devo dirvi del mio fratellino che sta per nascere Fabrizio Corona il figlio Carlos rompe il silenzio sul bimbo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)diventerà presto padre per la seconda volta: la sua compagna, Sara Barbieri, di 24 anni, è in dolce attesa. A 50 anni, come spesso racconta nelle sue storie, sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita, e questo include l’arrivo di un altro. Il nascituro sarà un maschietto, proprio come, ilche ha avuto con Nina Moric, oggi ventunenne. Da diversi mesi,non appariva sui social né della madre né del padre, fino a oggi, 26 luglio. Sorprendentemente, è riapparso nelle storie di. “Il mio primoè tornato a casa”, ha annunciato. “Mi sembri in forma, vero?”, ha chiesto l’ex paparazzo. Leggi anche: Il sesso del bebè.