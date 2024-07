Dalla preistoria può arrivare l' acqua per salvare la Sicilia dalla siccità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - "Possibilità di utilizzare risorse idriche profonde per mitigare la crescente carenza d'". L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha introdotto così la notizia di un giacimento preziosissimo, molto più di oro e altri materiali pregiati in questo momento. Una enorme riserva dinel cuore profondo e antichissimo della, grazie a un processo avviato circa 6 milioni di anni fa. Un esteso corpo idrico sotterraneo di acque dolci e salmastre conservato in un acquifero profondo tra i 700 e i 2500 metri di profondità al di sotto dei Monti Iblei, nellameridionale.