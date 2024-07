Da Palazzo Vecchio alla Regione Alleanze e strategie Pd-Iv-M5S Idea Giani | lista per ’blindarsi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Al netto degli strappi, dei veleni e dei matrimoni cancellati (o rinviati) last minute – ultimo esempio in ordine di tempo l’intesa non raggiuntavigilia delle comunali fiorentine tra Pd e 5 Stelle (azzardo azzeccato dei dem arrivati al post ballotaggio senza cambiale alcuna da dover pagare) – la politica è un gioco che vive sì di accellerate ma anche, e soprattutto, di un gioco lungo, lento e chirurgico. Ecco perché lein vista delle Regionali 2025 sono già ben avviate. Super sottotraccia s’intende, gli addetti ai lavori la chiamano ’guerra a bassa intensità’.