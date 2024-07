Controlli sanzionato locale in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)relativi alla viabilità, al territorio e alla sosta residenti quelli svolti nella serata di mercoledì dagli agenti della Polizia, che hannoun pubblico esercizio delper disturbo della quiete pubblica. Il, autorizzato fino alle 23.30, continuava a esercitare attività rumorosa oltre l’orario stabilito. Gli agenti hanno emesso una sanzione amministrativa per violazione del Regolamento comunale e per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in luogo pubblico. Idella polizia si sono concentrati anche in piazza Mazzini (insieme alla Polizia di Stato), nelle frazioni di Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza, lungo viale Indipendenza, via Roma e nel quartiere Pace; emessi verbali per eccesso di velocità e soste irregolari. Iproseguiranno anche nei prossimi giorni.